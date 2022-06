Toen ik vroeg of ze verliefd op hem was, zei ze: ‘Nee’

Een andere jongen maakt altijd veel grapjes, vooral met haar. Pas had ze de hele dag een liedje in haar hoofd dat ze er maar niet uit kreeg. Ze vroeg aan hem of hij misschien wist wat ze eraan kon doen. Zijn antwoord: ,,Hoofd doormidden snijden, liedje eruit halen en dan met plakband weer dichtplakken.”



Met dit soort verhalen komt ze thuis, het universum van een 7-jarige. Ze vertelt het telkens met een grote glimlach, zeker als het gaat over de grappenmaker.



Toen ik haar op een bepaald moment vroeg of ze misschien verliefd op hem was, zei ze heel resoluut: ,,Nee.” Daar kwam geen gegiebel achteraan, ook liep ze niet boos weg. Ze bleef rustig, de vraag leek niet ter zake te doen. Het klonk als een oprechte nee.