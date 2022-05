Ton trekt door gebieden waar de mens weinig te zeggen heeft

In een andere tijd (2022) en in een andere tijdzone (het is daar zes uur later) trekt Ton door gebieden waar de mens weinig tot niets te zeggen heeft. Begin dit jaar zocht hij de weg naar een bergtop, 1400 meter boven zeeniveau. Een week lang probeerde hij tal van routes uit voor hij eindelijk was waar hij wilde zijn. Hij had Monster Aarde getemd. Een klein stukje, maar toch.



De jungle is niet zonder gevaren. Constant moet Ton op zijn hoede zijn voor dieren die hem kunnen verwonden of doden, maar er bestaat ook een kans dat hij verdwaalt. Afgelopen maand ging hij met zeven wetenschappers op pad. In kleine groepjes trokken ze door een gebied. Opeens verdwenen er twee van de radar. Ze hadden geen gps en het lukte niet ze te bellen. Uren vervlogen. Er viel een flinke bui, het werd donker en de angst groeide dat de twee niet meer zouden opduiken. Er werden plannen gemaakt voor een zoektocht in de ochtend, maar laat in de avond ging de telefoon. Grote opluchting.