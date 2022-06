Triathlon in Wijchen een perfecte instapper voor wie het eens wil proberen

Zo'n tweehonderd deelnemers deden zondag mee aan de tweede Triathlon Wijchen, iets minder dan bij de eerste editie in 2019. Deelnemers konden kiezen uit een kwart, 1/8ste en 1/16de triatlon. ,,We zijn heel tevreden”, zegt Kim Vereijken, sportcoördinator van het evenement. ,,En we hebben heerlijk, perfect weer gehad.”



De grootste groep koos voor de kwarttriatlon, bestaande uit 1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen. ,,Dit is een gezellige triatlon. Heel laagdrempelig voor beginners, voor mensen die eens iets nieuws willen proberen.”



Zelf zou ze zich ook wel eens aan de triatlon willen wagen. De volgende keer misschien. Want als het aan Verreijken ligt en er melden zich nog wat meer vrijwilligers aan, dan komt er een vervolg.