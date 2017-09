Twee dorpjes in shock door de dood van hardloopster Lieke (22)

Natúúrlijk praat iedereen in Niftrik (net 400 inwoners) over het ongeval dat woensdagmorgen, zo rond half tien, nét buiten het dorpje gebeurde.

Harde klap

Al snel ging er via Facebook en WhatsApp een fotootje rond in Niftrik. Van de rode Opel, links op de Maasbandijk, net aan de dorpse kant van het viaduct onder de A50 naar Brabant. De voorruit verbrijzeld, het dak links flink ingedeukt. Het is een harde klap geweest, weten ze in het dorp.

Rechts van de weg, links op het plaatje, is ambulancepersoneel druk in de weer. Daar ligt Lieke van den Berg, 22 jaar oud. Ze rende flinke afstanden om lekker topfit te zijn voor een carrière bij de marechaussee. Maandag zou haar opleiding beginnen.

Zwijgen

Niemand die precies weet wat er is gebeurd. De politie zoekt naarstig naar mensen die iets hebben gezien en doet er verder het zwijgen toe. Gele kruizen en roze cirkeltjes op het wegdek zijn de enige stille en kille getuigen van het drama. Ja, en de 63-jarige automobiliste, die uit Batenburg kwam aanrijden en Lieke net vóór of pal onder het viaduct moet hebben geraakt. Wat een ramp ook voor háár, zeg iedereen die je in Niftrik spreekt.

Diep triest

,,Ze zou over de brug zijn gekomen, ik kan me voorstellen met de lus mee naar beneden, en dan naar de Maasbandijk’’, zegt de Niftrikse koster Jan Derks. ,,De automobiliste keek tegen de zon in, hoorde ik. Reed in de richting van Wijchen. Dit raakt het hele dorp. Als het een dorpsgenote was geweest, was bij wijze van spreken de kermis komend weekend afgelast.’’ Die laagstaande zon, en dan de plotselinge schaduw van het viaduct. Het klinkt gevaarlijk, maar zo staat het punt pal tegen de dorpskern aan helemaal niet bekend, zegt Harrie Bakker. Hij is prominent lid van het levendige Damianusgilde, de hart en ziel van Niftrik, en ook voorzitter van de Leefbaarheidsgroep, zeg maar de dorpsraad. ,,Het is diep, diep triest’’, reageert hij aangeslagen. ,,Het is een afschuwelijk ongeval voor alle betrokkenen.’’

Een buurman van het viaduct vindt het zelfs juist veiliger geworden, het afgelopen jaar. ,,Nu de middelbare school in Ravenstein er niet meer is, zie je amper scholieren meer. Die fietsen vaak tegen het verkeer in de brug over en kwamen dan hier de dijk op. Dat was soms wel eng.’’

Waarde