Uitje Oekraïense kinderen naar Efteling groot succes: ‘Vol spannende verhalen terug in Maas en Waal’

‘Help Oekraïners en andere vluchtelin­gen aan een baan’

DRUTEN - In cultureel centrum D'n Bogerd in Druten kunnen Oekraïense en andere vluchtelingen op 28 juni terecht op een banenmarkt. Het is een uitvloeisel van het benefiet dat onlangs plaatsvond in de theaterzaal van D'n Bogerd.

20 juni