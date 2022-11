Uitkijken over het Maas-Waalkanaal en dan is het zo ver: Daar is Sinterklaas eindelijk!

Eindelijk is er weer een echte intocht van Sinterklaas in Weurt. De laatste is drie jaar geleden. Het betekent dat veel kinderen nog nooit een intocht hebben meegemaakt. Het sinterklaascomité van Weurt heeft het opgepakt als vanouds. In dit dorp komt de sint met een bootje naar de kade aan de Westkanaaldijk. Daar staan deze zondagmiddag honderden mensen. Veel kinderen zijn verkleed of hebben op zijn minst een pietenmuts of een mijtertje op.