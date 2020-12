Uitvaart van in Wijchen doodgereden Sebastiaan in besloten kring

video | update Sebastiaan zei waar het op stond, ook vlak voor dodelijke aanrijding in Wijchen: ‘Dat is hem nu fataal geworden’

26 november WIJCHEN - Hij sprak volgens omwonenden een 18-jarige in een bestelwagen aan op zijn rijgedrag en moest dat bekopen met de dood. Vlakbij zijn eigen huis. Wijchen kan het trieste overlijden van Sebastiaan (42) niet bevatten. ‘Hij was iemand die zei waar het op stond. Dat is hem nu fataal geworden.’