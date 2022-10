‘Vader zei altijd: hij heeft een overdreven rechtvaardigheidsgevoel’: Patrick uit Ewijk maakt kans op Sonja Barend Award

Genomineer­de Patrick Huisman: ‘Afgelopen 24 uur alleen maar lol gemaakt’

,,Honderd procent alleen maar leuke, lieve en aardige berichtjes”, kreeg Ewijkenaar Patrick Huisman sinds hij maandag hoorde dat hij is genomineerd voor de Sonja Barend Award. Hij is de allereerste lokale verslaggever die voor de prestigieuze award (beste interview van het jaar), in aanmerking komt.

4 oktober