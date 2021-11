Verdachte brengt zijn vriend Jeremy naar dodelijke afspraak: ‘Hebben elkaar aangekeken totdat hij stierf’

UPDATE 47-jarige verdachte dodelijke steekpar­tij vrijgela­ten, voorarrest jonge Tielenaar verlengd

GELDERMALSEN - Een 47-jarige man uit Meteren – die maandag is opgepakt voor een dodelijke steekpartij zondag in Geldermalsen – is vrijgelaten, maar blijft verdachte. Het voorarrest van de 23-jarige medeverdachte uit Tiel is met 14 dagen verlengd. Hij wordt verdacht van het doodsteken van de 36-jarige Jeremy uit Beneden-Leeuwen.

14 maart