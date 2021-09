Verdachte van drie brandstichtingen in Wijchen heeft psychische problemen

Ook wordt een analyse gemaakt van zijn manier van lopen. De brandstichter is lopend op camerabeelden vastgelegd. Dat bleek donderdagochtend tijdens een pro forma zitting van de Rechtbank Gelderland in Zutphen. Het was de eerste keer dat de man voor de rechter verscheen. Hij wordt verdacht van drie brandstichtingen in juni van dit jaar in Wijchen. In twee gevallen lagen er mensen te slapen boven het pand waar hij brand stichtte. In die gevallen wordt hem ook verweten dat hij mensen in levensgevaar gebracht heeft.