Verdachten agriterreur Maas en Waal in beeld dankzij hulp privédetective

DRUTEN - De politie heeft in beeld wie er achter de agriterreur in het Land van Maas en Waal zit. Mede dankzij het onderzoek van een privé-rechercheur. ,,Op korte termijn zullen er concrete acties volgen”, stelt deze privé-rechercheur.

De privé-rechercheur is door boerenorganisatie ZLTO in de arm genomen. Onbekenden zaaiden jarenlang angst door boeren te intimideren met grootschalige vernielingen in fruitboomgaarden en op boerenakkers. De privé-rechercheur heeft na maanden onderzoek zijn werk aan de politie aangeboden. De politie zelf laat nu weten dat het onderzoek zich in een vergevorderde fase bevindt.

Volgens de privédetective komen de verdachten onder meer uit families die het terroriseren van boeren al van de ene op de andere generatie overdragen. Hij spreekt van een ‘onderstroom van wetteloosheid’ in de streek Maas en Waal. De terreur zou ‘voor meer dan 90 procent jagersgerelateerd’ zijn. Bronnen in Maas en Waal wezen eerder in deze krant al de beschuldigende vinger richting jagerswereld, waar onderlinge conflicten over jachtrechten speelden.

Spijkers

De agriterreur kwam in 2016 en met name in 2017 tot uitbarsting. De dader of daders zaagden vele honderden fruitbomen om, verstopten spijkers en roestvrijstalen buizen in te oogsten maisvelden, sneden banden van landbouwmachines aan flarden en stichtten brand. Zeker vijftien boeren in de gemeenten Druten en West Maas en Waal werden het slachtoffer.

Aanvankelijk stelde de politie een bescheiden onderzoek in. Er zat weinig schot in de zaak. Belangenorganisatie ZLTO schakelde daarom eind 2017 een privaat recherchebureau in ter ondersteuning van het lopende onderzoek van de politie. Sinds ruim een half jaar heeft de politie zelf ook een vaste rechercheur op de zaak gezet, bijgestaan door andere politiemensen.