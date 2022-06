Vergroend dorpsplein Deest: mede met geld provincie

Dat heet klimaatadaptie. Daarvoor heeft de provincie een subsidiepotje. Gemeenten proberen maatregelen te nemen om de effecten van stortbuien en perioden van extreme droogte op te vangen. Bij dat laatste past een vergroening van het plein bij ’t Trefpunt in Deest. Daarmee wordt zogeheten hittestress aangepakt.

Nijmegen vraagt de subsidie aan voor Druten en andere gemeenten in Rijk van Nijmegen en Maas en Waal die dergelijke plannen hebben. De gemeente maakt grote kans op ruim een ton van de provincie. Druten moet er dan ook een ton voor uittrekken. In mei van dit jaar heeft bureau Salland namens de provincie Gelderland bij de regiogemeenten een inventarisatie en eerste toetsing gedaan van mogelijke projecten die in aanmerking komen. Het Drutense project voldoet aan de eisen.