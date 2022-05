Verkoop en gebruik van alcohol en lachgas per direct verboden in alle Wijchense dorpen

Speeddaten voor banen bij Boldershof: tientallen banen te vergeven

DRUTEN - Speeddaten. Elkaar snel leren kennen, vonken die overslaan, liefde op het eerste gezicht. Dat concept is bekend. Boldershof past het volgende week donderdag toe maar dan in de vorm van een sollicitatie: ‘Een baan in 1 dag in de gehandicaptenzorg’.

13 mei