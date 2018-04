Vermiste 18-jarige Beuningse weer terecht

BEUNINGEN - Alysha van Beersum uit Beuningen is weer terecht. Ze werd donderdag door de politie als vermist gemeld, net als haar vriend Joey Kluytmans uit Rosmalen. De Rosmalenaar was sinds 2 april spoorloos, de 18-jarige Beuningse was een dag later nog gezien in Beuningen.