Verscherpt toezicht op Wijchense zorginstelling Compass opgeheven na faillissement

WIJCHEN - Jeugd- en ggz-instelling Compass in Wijchen staat niet meer onder verscherpt toezicht, zo maakt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bekend. Het is een formeel besluit omdat Compass al enige tijd geen zorg meer verleent na een faillissement en tal van publicaties over malversaties door de Wijchense zorgverlener.

Alle cliënten zijn per 6 juli overgenomen door een andere zorgaanbieder of terugverwezen naar de verwijzer.

Sinds oktober 2021 stond Compass onder verscherpt toezicht. De inspectie zag onder meer risico’s voor de continuïteit van de zorg, het interne toezicht bij de instelling, de financiële positie en de kwaliteit van de zorg. In november 2021 hief de inspectie het verscherpt toezicht over het interne toezicht en over de financiën op. Maar ze verlengde het verscherpt toezicht over de kwaliteit van de zorg. Voor 1 juli 2022 moest Compass alle tekortkomingen hebben opgelost.

Faillissement en lijken uit de kast

In de tussentijd kwamen tal van lijken uit de kast en ging Compass failliet (in april 2022). Oprichter en eigenaar van Compass was Koos Föllings. De oud-gevangenisdirecteur deed zich jarenlang valselijk voor als therapeut, gaf cliënten ondeskundige behandelingen en bleek te zijn veroordeeld voor stalking en fraude. In december 2021 zegden zeven gemeenten in de regio Nijmegen hun contract met Compass op.

Föllings wilde een doorstart maken na het faillissement, maar dat is er nooit van gekomen. Het bedrijf hield kantoor aan de Havenweg in Wijchen, maar had onder meer ook opvanglocaties in Ledeacker, Lent, Nijmegen en Sint Anthonis.