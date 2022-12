Videoclips en nostalgie: hét recept om tijdens Top2000 feestavond in Druten swingend het jaar uit te gaan

Alleen blijvertjes in de Top2000

Laamers vervangt daarom ook de muziek onder de live-versies van nummers door studioversies. ,,Dat is wel even knippen en plakken.” Je ziet dan wel dat de artiest een soort van playbackt. Muziek en lippen lopen niet helemaal synchroon, maar dat vinden de bezoekers van de feestavond niet erg, weet Laamers. ,,Veel mensen komen alleen maar zitten en kijken naar de videoclips.” Dansen gebeurt wat later. ,,Als er wat drankjes in zitten.”

Even rust in de tent

Woensdag stond de avond in De Bogerd ook al in het teken van de Top2000. Toen was er een muziekquiz. Daar kwamen maar liefst 185 mensen op af, vertelt uitbater Niels Gijsbers. ,,Er deden 32 teams mee. Zo veel waren het er nog nooit.” Na de drukte rond kerst en de Top2000-avonden, is er nu even rust in de tent. ,,In januari start het theaterseizoen weer.” Oude hits laten niet lang op zich wachten. Op 6 januari staat de Goud van Oud 60’s party op het programma.