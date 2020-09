Vliegbasis Volkel neemt bewaking luchtruim over

Corona: nog even niet koffieleu­ten bij de nieuwe Wijchense ‘zorgbakker’

4 september WIJCHEN - Na maanden van voorbereiding is deze vrijdagochtend zorgbakkerij Andere Koek geopend in het voormalige woonzorgcentrum St. Jozef in Wijchen. Een zoete inval voor de veelal oudere omwonenden is het voorlopig echter nog niet. Een Emilia Koekje kopen kan wel altijd.