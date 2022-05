Vluchtelingen laten zich niet zien op het Veerdam Festival

Niels Gijsbers van cultureel centrum De Bogerd in Druten en Harm van Oijen van horecaboot Aan Dek, de organisatoren van het Veerdam Festival, zitten hoogstpersoonlijk achter de kassa bij de entree van het festivalterrein. „De bezoekers weten de weg naar het festival na twee jaar weer te vinden. Het is volle bak, hoewel we nu entree moeten heffen om de kosten te kunnen dekken”, zegt Gijsbers. „We kennen elkaar hier allemaal”, zegt Van Oijen, „en het is keigezellig mekaar weer te zien. De sfeer is relaxt, het is een mooi feestje voor iedereen.”