Vogelgriep in Altforst, bedrijven in de buurt onder de loep

Anne en Ans vertrekken in stilte: geen afscheid van vereni­gings­le­ven Druten

23 oktober DRUTEN - Het is genoeg geweest: Ans en Anne Karsten laten Druten achter zich. In een 'raar jaar'. Ze vertrekken met stille trom. Noodgedwongen. Want het afscheidsfeest van het beheerdersechtpaar valt door de coronamaatregelen in het water.