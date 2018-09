Voorzitterloze voetbalclub vreest voor voortbestaan

Wie een blik werpt op de website van SCD'33 ziet het gelijk: de vacatures liggen er voor het oprapen. De voetbalclub uit Deest heeft momenteel geen voorzitter, geen penningmeester, geen activiteitencommissie en geen sponsorcommissie. Voor het bemensen van de bar en kantine moet barvrouw Sandra van den Berg iedere week driftig onder de leden van het damesteam en echtgenotes van spelers appen. ,,En dan is het maar de vraag of we genoeg mensen hebben." En oud papier ophalen? Ook daarvoor is het bedelen om mensen geblazen.



Wim Ebben, bestuurslid van SCD'33, is allesbehalve een doemdenker. Maar als het zo doorgaat, verzucht hij, dan kan de toekomst van de voetbalclub echt in het geding komen. ,,Dan kan het echt zomaar zijn dat we de boel niet meer gedraaid krijgen en bijvoorbeeld samen moeten gaan met de voetbalclub van een dorp verder, met Afferden." Niet dat hij dat laatste iets onoverkomelijks vindt. Misschien is het goed om de krachten te bundelen qua inzet van vrijwilligers. Maar het zou toch wel echt zonde zijn, vindt Ebben.