Vrachtwagen op zijn kant langs Maas en Waalweg, vanavond uit de sloot getakeld

updatePUIFLIJK - Een vrachtwagen en een auto zijn dinsdagmorgen langs de Maas en Waalweg (N322) in een sloot beland. De vrachtwagenchauffeur is gecontroleerd in een ambulance, maar maakt het naar omstandigheden goed. De truck blijft voorlopig langs de weg liggen.