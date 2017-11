Vrachtwagen zeilt door rood en raakt auto op Maas en Waalweg (N322)

Druten polst burgers over zonneparken en windmolens

7:07 DRUTEN - Drutenaren mogen meedenken en -praten over de komst van windmolens en zonneparken in de gemeente. De gemeente wil die meningen graag weten en er rekening mee houden, voordat ja of nee tegen windmolens en zonneparken wordt gezegd. In de hoop weerstand en bezwaren te minimaliseren.