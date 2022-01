Vredesberaad Maasveren en vakbond finaal mislukt; geduld bewoners Maasdorpen is op

Namens de veermannen was Nuri Alders van FNV Havens naar het gemeentehuis van Oss gekomen, waar de onderhandelingstafel stond: ,,Het werd behoorlijk emotioneel.” Alders kwam met een bod: ,,Een beginnend veerman een jaar lang niet 100 procent van het startsalaris geven, maar 80 procent.” In dat eerste jaar wordt hij of zij opgeleid en ingewerkt. ,,Dat is toch een behoorlijke besparing. Maar de Stichting zegt létterlijk dat het ze niet om het geld gaat. Ze willen gewoon geen cao.” De FNV buitenspel zetten, dat is hun doel, zegt Alders te weten.