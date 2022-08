Vreedzaam boerenprotest in Wamel tijdens Vuelta: ‘We willen alleen een statement maken’

,,We willen een statement maken", zegt agrariër Geert van Bergen uit Puiflijk. ,,Dit evenement wordt gevolgd door de nationale en internationale pers. Voor ons een kans om van ons te laten horen.”

De opkomst is behoorlijk, aldus Jan van Lent, voorzitter van de boerenorganisatie ZLTO Maas en Waal. ,,Zo'n tachtig tractors en andere voertuigen. Ik schat in dat er 250 tot 300 agrariërs uit Maas en Waal hier zijn.” De actie was aangekondigd maar niet de locatie. Vooral om ervoor te zorgen dat er niet massaal buitenstaanders met andere intenties zich bij het protest zouden voegen.

Quote In Maas en Waal zijn de boerenac­ties vreedzaam. We willen het feest van de Vuelta absoluut niet verstoren. Jan van Lent, ZLTO Maas en Waal

,,In Maas en Waal zijn de boerenacties vreedzaam", zegt Van Lent. ,,We willen het feest van de Vuelta absoluut niet verstoren. We maken er zelf een feestje van. Wethouder Frans van Gelder van de gemeente West Maas en Waal is even langs geweest. Hij vond dat we het goed hadden geregeld.”

Van Lent is er trots op dat in Maas en Waal de boeren actievoeren zonder wanklank. Begin juli hebben ze geprotesteerd bij de gemeentehuizen van West Maas en Waal, Wijchen en Druten. Er was een enorme stoet tractors, er waren toespraken en gemeenteraadsleden zegden steun toe. Van Lent: ,,We hebben het vertrouwen van de plaatselijke politiek.”

Ook voor het evenement

Melkveehouder Chris van Rossum is er ook voor het sportieve evenement. ,,Toen in 2016 de Giro door Maas en Waal kwam ben ik ook gaan kijken.” Hij is te spreken over de actie. ,,Het is gezellig en netjes.”

Als de wielrenners en bijbehorende karavaan voorbij zijn, breken de boeren redelijk snel op. Geert van Bergen: ,,Velen van ons moeten weer melken.”