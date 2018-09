Vrouw (70) ernstig gewond na aanrijding door politiemotor bij Olympia's Tour

Update 'Extreem veel' geluids­over­last door housefeest bij Deest, twee aanhoudin­gen

15:30 DEEST - Een illegale houseparty in de uiterwaarden van Deest, is in de nacht van zaterdag op zondag uit de hand gelopen. De politie kreeg afgelopen nacht 'extreem veel meldingen van 'geluidsoverlast over het feest'.