Waarom het in Wijchen op de ene plek heel druk en op de andere vrij rustig is: ‘Is van oudsher zo’

Beuningen is er klaar voor, maar waar blijven de vluchtelin­gen?

BEUNINGEN - Is het dorp Beuningen te onbekend voor Oekraïense vluchtelingen? Gaat de voorkeur misschien uit naar Nijmegen en andere steden? Of is de stroom richting Nederland nog niet op gang gekomen? De reden is onduidelijk, maar de bedden in opvanglocatie Sporthal De Tinnegieter zijn nog leeg.

12:00