Wachttijd voor rolstoel of thuishulp loopt op in Wijchen

Handjevol Maas en Waalse kandidaten voor verkiezin­gen Provincia­le Staten

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn pas over vier maanden, maar een aantal politieke partijen heeft de kandidatenlijsten al rond. Het is een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg waar het gaat om Maas en Waalse kandidaten, maar ze zijn er.

1 december