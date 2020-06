Wamelse buurt is maanlandschap en gevaarlijke kabels zat: ‘Het is schandalig’

Toeristi­sche promotie in Maas en Waal voor mensen uit Maas en Waal

8:00 WIJCHEN/BENEDEN-LEEUWEN - Normaal gesproken zetten ze vooral in op toeristen van buitenaf. Deze zomer hopen organisaties voor toeristische promotie dat ook veel eigen inwoners vakantie vieren in Maas en Waal. Ze willen aan hen laten zien hoe mooi de streek is.