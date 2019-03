Wamelse Kimberly in finale voor titel Miss Beauty of Gelderland

Om zoveel mogelijk geld op te halen, komt haar diploma evenementenorganisatie goed van pas. ,,Ik organiseer onder andere een quizavond in Café de Bever in Beneden-Leeuwen en een feestavond in Café de Merckt in Tiel. Daarvan gaat een deel van de opbrengsten naar de LINDA.Foundation, het goede doel waar Miss Beauty of the Nederlands dit jaar geld voor inzamelt”, zegt Van Knijff. De LINDA.Foundation steunt gezinnen in financiële nood. ,,Ik heb zelf een fijne jeugd gehad, dat gun ik iedereen”, zegt de Wamelse.