Wat kunnen wij zeggen over oorlog? Het is hier al 77 jaar vrede

ColumnHet blauw-gele hart, dat aan een schutting in mijn straat hangt, is verbleekt. Een veelzeggend beeld. Na viereneenhalve maand zijn veel mensen de interesse in Oekraïne verloren. Ikzelf ook een beetje, tot mijn schaamte. Ik doe mijn best de oorlog te blijven volgen, maar door de uitzichtloosheid verdiep ik me vaak in andere zaken.