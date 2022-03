We houden ’t klein op de familiereünie: mannetje of zestig

Huiswerk moest overgedaan: Centrum­plan Wijchen nu aangepast

WIJCHEN - Het grote plan voor een nieuw centrum in Wijchen - Tussen Kasteel en Wijchens Meer - is aangepast nadat in juni 2021 de Raad van State het deels vernietigde. In de nieuwe versie komen er 27 parkeerplaatsen bij met daarbij een parkeerverwijssysteem.

