Weer groep asielzoekers uit Ter Apel naar Beuningen: 65 vluchtelingen opgevangen in Sporthal De Tinnegieter

BEUNINGEN - Zo'n 65 asielzoekers die niet meer terecht konden in het opvangcentrum in Ter Apel, zijn vrijdagavond op stel en sprong naar Beuningen gebracht.

De nood is hoog in het Asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er komen veel meer vluchtelingen aan dan dat er plaatsen zijn. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deed daarom vrijdagavond via de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een oproep voor plekken elders in het land. De crisisnoodopvang in de Sporthal De Tinnegieter in Beuningen had nog plaats. Daar zijn meteen 65 vluchtelingen vanuit Ter Apel naartoe gebracht.

Tweede keer

In de sporthal in Beuningen is een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie ingericht. Aanvankelijk voor Oekraïense vluchtelingen. Nu de nood zeer hoog is in het asielzoekerscentrum van Ter Apel, neemt Beuningen daarom voor de tweede keer vluchtelingen uit andere landen van die locatie over. De gemeente laat weten dat tussen de 65 nieuwe mensen veel gezinnen zitten.

In Beuningen verblijven nu 80 Oekraïense vluchtelingen en 65 vluchtelingen vanuit Ter Apel. In de sporthal is plaats voor tijdelijke opvang van 250 mensen. De locatie sluit op 27 juni. Dan krijgt het weer zijn oude functie van sporthal terug.

Het is niet bekend waar de asielzoekers dan naartoe zullen gaan. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid regelt de opvang en doorstroom naar noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen.