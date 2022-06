Werk aan hefbrug sluis gaat niet door, Van Heemstraweg ten westen van Dreumel gewoon open

Het uitstel heeft te maken met de weersverwachting. Het weer is waarschijnlijk te slecht om de slijtlaag van de brug te vervangen. In welk weekend de klus wordt ingehaald, is nog niet bekend.

In september was eigenlijk een tweede klus aan de sluis gepland. Dan was het de beurt aan de steunpunten waar de hefbrug op rust. Of dat werk ook aan het eind van de zomer kan worden uitgevoerd, is niet bekend. Komend weekend is het in ieder geval gewoon doorrijden van Dreumel de Bommelerwaard in via Nederlands langste weg met één naam.