Werkstraf voor Beuningse die haar werkgever oplichtte

Ziekenhui­zen voller, maar de ic's in de regio lopen verder leeg

NIJMEGEN - Vriendengroepen en families waar geen besmettingen zijn door het coronavirus, worden steeds zeldzamer. Door een groei van 29 procent versnelt de verspreiding van het virus in deze regio opnieuw. Veenendaal spant de kroon. In die gemeente raakten de afgelopen zeven dagen 4 op de 100 inwoners besmet. Dat is ook in de ziekenhuizen te merken.

1 februari