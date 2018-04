Wie is de dode Turkse man die in 1997 langs de Waal werd gevonden?

Met aandacht in het televisieprogramma op hoopt de politie de onbekende dode alsnog te identificeren. Het gaat om een man van Turkse afkomst tussen de 45 en 50 jaar. De politie heeft geen aanwijzingen dat de man destijds door een misdrijf om het leven is gekomen.



Werkte deze man in een fabriek in de buurt? Woonde hij wellicht niet hier, maar in Duitsland? Nooit is er een vermissing gemeld met een signalement die aan de dode kon worden gelinkt.



Bij de vondst was de Turkse man vermoedelijk al geruime weken dood. Het lichaam verkeerde in sterke staat van ontbinding. De lichaamsresten werden verspreid over een afstand van 20 kilometer teruggevonden tussen Druten en Heerewaarden, een dorpje in de gemeente Maasdriel.