Wijchen trekt geld uit voor zwaar weer, jeugdzorg, woningbouw en de bieb

Gerrits presenteerde deze week zijn begroting. Wijchen is financieel gezond en de verdeling van het budget voor de komende vier jaar is rond. Er is geld opzijgezet om tegenvallers op te kunnen vangen, vertelt Gerrits. ,,We willen inwoners, organisaties en verenigingen ondersteunen in het geval het Rijk tekortschiet.” Want door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, prijsstijgingen van boodschappen en energie, kunnen sommige mensen niet meer rondkomen.