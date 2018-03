Wijchense Bever mag niet meer wild van zich af knagen

Politie houdt 51-jarige aan die in auto vol inbraakspullen rijdt

12 maart BENEDEN-LEEUWEN - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een man aangehouden die op de Heemstraweg in Beneden-Leeuwen in een auto vol inbraakgereedschap reed. De 51-jarige man uit Beuningen is daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Tiel.