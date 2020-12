Wijchense Cecile Buteau staat vanavond op podium The Voice of Holland: ‘Zullen de coaches draaien?’

CORONA­KAART | Derde coronagolf is daar: onder meer in Veenendaal, Arnhem en Wijchen

13 december WIJCHEN - De derde coronagolf is daar: in een reeks gemeenten in de regio waren de viruscijfers in zeven dagen tijd niet eerder zó hoog. Waarbij Veenendaal de kroon spant, met ook omgerekend naar inwoneraantal bijzonder veel besmettingen.