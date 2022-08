Wijchense uitbater laat het frietvet definitief afkoelen: Pim’s Frituur staat te koop

Raad van State vreest met lager hek op school­plein in Puiflijk toch weer ballen in de tuin van de buren

DEN HAAG/PUIFLIJK – Het lijkt nu net alsof ze in een kooi wonen. Al jaren liggen bewoners in Puiflijk in de clinch met scholenstichting Groeisaam over een hek dat langs het schoolplein van basisschool ’t Geerke ligt. Recht voor hun ramen. Maandag keek de Raad van State naar de zaak.

30 augustus