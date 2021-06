Wijchense wijkagent Glenn scoort op Instagram met voetbalskills: ‘Als deze man had gespeeld waren we door geweest’

,,Dat is natuurlijk heel erg leuk”, zegt Holman lachend. ,,Ik had al 14 jaar geen voetbal aangeraakt trouwens.” Daar is niets van te zien op 't filmpje: behendig houdt de wijkagent de bal hoog en legt deze zelfs een paar keer in zijn nek. De leerlingen kijken vol bewondering toe. ,,Toen ik een jaar of 16 was ben ik wel veel bezig geweest met die trucjes, van Touzani TV en zo. Maar gewoon voetballen heb ik nooit op hoog niveau gedaan.”