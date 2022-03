Windmolens zijn een gevoelig onderwerp in Beuningen: ‘Ze hebben ons verloren’

,,Ik heb geen problemen met windmolens, maar wel zo hoog”, zegt Leo Kuijpers buiten MFA ’t Hart in Ewijk. ,,Ik heb zelf zonnepanelen en ben ook niet van niet-in-mijn-achtertuin, maar ik woon hier vlakbij.” Hij strafte de partijen af die voor windmolens hebben gestemd en koos dus voor CDA, VVD of SP. Welke zegt hij niet.

Hetzelfde geldt voor Kees en An Onstein. ,,Niet dat het CDA walhalla is, maar we willen ook onze stem niet verloren laten gaan”, zegt An.

Het is best druk geweest bij het stembureau waar zij hun stem uitbrachten, zegt voorzitter Marc Haasjes. Of de windmolens de oorzaak zijn, kan hij niet zeggen. Maar het zou kunnen, er wordt best wel over gesproken. Rond 15.15 uur hebben er al 445 mensen hun stem uitgebracht.

‘Als ze nou wat lager waren’

Ook in Winssen zijn de windmolens een thema. ,,Wij zitten op 1,5 kilometer van waar die windmolens komen, en als ze nou wat lager waren”, zeggen een man en vrouw buiten voor het stemlokaal in Muziekcentrum ULTO. Er zijn hier genoeg plassen waar zonnepanelen op kunnen.” Hun naam? ,,Liever niet.”

Vorige keer nog stemden ze op Beuningen Nu & Morgen, een van de partijen die voor windmolens stemden. ,,Ze hebben ons verloren dit jaar.” Deze keer kreeg het CDA hun stem.

Op het stembureau in het muziekcentrum loopt het overigens gesmeerd, zegt voorzitter Bart Vermeij. Maar zo rustig als vandaag is het er nog nooit geweest. ,,Dit is het stembureau waar altijd de minste mensen komen, De Paulus is veel drukker. Wij zijn ook altijd als eerste klaar met tellen.”

De reden dat het rustig is? Dit jaar kan op meer dagen gestemd worden en De Paulus was daarom op maandag en dinsdag al open. ,,We horen dat daar toen al zo’n 700 mensen zijn geweest.”

Buiten het stille stembureau in het muziekcentrum ULTO in Winssen.