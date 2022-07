Woestenij Wamel wekt wrevel (maar wordt ooit wadi met wijkpark)

,,Een jaar geleden was de nieuwbouw in de wijk klaar, dat was het begin van de problemen”, schetst De Grundt. ,,Het is hier nog nooit zo’n rotzooi geweest als nu.” Het stuk grond voor zijn huis was van woningstichting De Kernen, die het heeft geruild met de gemeente West Maas en Waal. Die wil er een wadi maken, maar het is al een jaar een braakliggend terrein.