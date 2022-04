Word als Lambert: help de natuur een handje

BENEDEN-LEEUWEN - Wie wordt als Lambert Romijnders en helpt de natuur in het Maas en Waalse buitengebied een handje? Romijnders brengt het niet alleen in de praktijk in zijn eigen hoogstamboomgaard, maar probeert ook anderen zover te krijgen.

Wie heeft een flink stuk land maar boert er niet voor de kost? Of wie heeft een enorme tuin en wil daarin de natuur een handje helpen? Naar dat soort mensen is de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) op zoek.

Snoeiafval voor de egel

Romijnders uit Beneden-Leeuwen is op zijn terrein van 8000 vierkante meter al vijf jaar bezig met biodiversiteit. Hij heeft een hoogstamboomgaard met nestkasten voor vogels, bijenhagen, een insectenhotel en een takkenril van snoeiafval voor de egel. Hij zaaide een bloemenmengsel in. Daar zoemt het in de zomer van insecten. ,,Ze zorgen voor evenwicht”, zegt Romijnders. ,,Dat wil ik mensen laten zien. Ik hoop dat er in mijn gemeente meer aandacht voor biodiversiteit komt.”

Volledig scherm Romijnders heeft ook kerstbomen op zijn terrein waar klanten (links) hun eigen boom kunnen uitgraven. © Eveline van Elk

Particulieren die als hobbyboer actief zijn op een paar hectare grond of die een vorstelijk grote tuin in het buitengebied hebben, kunnen de natuurwaarden in het omringende landschap verhogen, weet SLG. Speciaal voor deze groep heeft ze het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui bedacht. Hun stukken groen zijn volgens SLG belangrijke stapstenen tussen bestaande natuurgebieden, en heel mooi om te zien.

Ambassadeurs verspreiden de boodschap

Binnen het praktijknetwerk kunnen de particuliere eigenaren hun kennis delen over een zo rijk en divers mogelijke natuur. Er is veel belangstelling voor. Al circa zestig mensen hebben zich aangemeld. SLG zoekt in iedere Gelderse gemeente een ambassadeur. Er zijn al ambassadeurs voor 17 van de 51 gemeenten. Romijnders is de ambassadeur in de gemeente West Maas en Waal. Hij is ook lid van de Maas en Waalse snoeiclub van het Geldersch Landschap.

Voor de gemeenten Druten, Wijchen en Beuningen zoekt SLG nog ambassadeurs, Net als voor Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel en West Betuwe. Van een ambassadeur verwacht SLG dat deze al ervaring heeft met natuurvriendelijk beheer. Iemand die in de praktijk heeft geleerd wat wel en niet werkt. Aanmelden kan op de website van SLG.

Volledig scherm Boomgaard met bloemenstrook. © Slichting Landschapsbeheer Gelderland