Zeldzaam: zeehond blaast uit op veerstoep bij Oijen

Zeldzaam, maar niet uniek

Een zeehond in de Maas op deze plek. Misschien niet uniek, maar wel zeldzaam, weet Van de Geer. ,,Ik heb hem doorgestuurd naar de app van de collega’s. Een paar jaar terug hebben we een zeehond gehad in de Lithse Ham, maar verder heeft niemand van ons er ooit een gezien.”



Het dier moet via de Noordzee en het Hollands Diep landinwaarts de Maas zijn opgezwommen. Op zich is de overgang van zout naar zoet water geen enkel probleem voor een zeehond, als er maar voldoende vis is.



Maastricht

Van de Geer weet niet of de zeehond zich nog in de buurt van de veerstoep ophoudt. Het kan dus zomaar dat wandelaars het dier morgen een stuk verderop spotten. Op de website van Ecomare, de zeehondenopvang op Texel, is te lezen dat het avontuurlijkste exemplaar op de Maas het helemaal tot Maastricht heeft geschopt. ‘Een knap staaltje, want hiervoor moeten de dieren door de sluizen glippen wanneer boten passeren of de sluisdeuren op een kier staan. Na een tijdje gaan ze zo ook weer terug of laten ze zich met het spuiwater weer in zee spuien.’



Heb jij de zeehond ook gespot en er beelden van gemaakt? Deel ze met de redactie door een mail te sturen aan redactie.nijmegen@gelderlander.nl.