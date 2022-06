Zet een bril op en repareer een andere eeuw

BENEDEN-LEEUWEN - Reizen in de tijd, dat kan natuurlijk niet. De Virtual Reality Game van Erfgoed Gelderland komt er wel dichtbij. Vanaf woensdag kan de VR Game drie weken lang gespeeld worden in streekmuseum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen.

Spelers werken in tweetallen samen om gestolen historische objecten uit Gelderland terug te plaatsen in de juiste periode. Het gaat om zeven tijdperken, waaronder de prehistorie en de Romeinse tijd. Het museum in Beneden-Leeuwen belicht ook diverse tijdperken in de Maas en Waalse geschiedenis - de exposities prehistorie en Romeinse tijd zijn vernieuwd - en heeft daarom een eigen inbreng bedacht.

Ook eigen voorwerpen te zien

,,Ons jonge bestuurslid Twan van Lith heeft voorwerpen uit ons eigen depot uit verschillende perioden erbij gezocht”, zegt een woordvoerder. ,,Bijvoorbeeld een vaas, een schilderij van de maagd Maria met kind, een kruisbeeld en een oud landbouwwerktuig.” Daarmee wil het museum de virtuele werkelijkheid vertalen naar de echte historische werkelijkheid.

Het verhaal van de game gaat over een tijdreiziger die bijzondere historische objecten heeft gestolen. De spelers moeten de voorwerpen terugbrengen naar het tijdperk waarin ze passen. Zo wordt de ‘kapotte’ geschiedenis ‘hersteld’. Wie de bril opzet, belandt onder meer in een prehistorische hut, een Romeinse tempel en een Spaans tentenkamp uit de Tachtigjarige Oorlog.

Jongeren zijn moeilijk in museum te krijgen

,,Het spel is voor bezoekers vanaf 12 jaar”, zegt de woordvoerder. ,,Het is een andere manier van kijken waarmee we hopen jongeren in het museum te krijgen. Dat is en blijft voor ons een moeilijke doelgroep.” Basisschoolklassen komen wel naar het museum. Jeugd vanaf 12 jaar zien ze er veel te weinig. ,,Dit spel doe je met zijn tweeën. Dus je kunt het ook samen met een vriend, vrienden of samen met je ouders of opa en oma spelen.”

Jongeren en oudere jongeren wil het museum later dit jaar ook binnen de muren halen met een expositie over jongerencultuur in Maas en Waal vanaf de jaren 60.

