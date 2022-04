Zilveren draagspeld voor Bergharenaar Ad van Tilborg

Van Tilborg maakt sinds 2011 deel uit van die leefbaarheidsgroep. De lijst van activiteiten die hij voor zijn dorp ontplooit is lang. Hij houdt zich onder meer bezig met de aanleg van wandelpaden. Van Tilborg voert het gesprek met boeren over wier land die routes lopen en is medeorganisator van de Bergharense Wandeltweedaagse. Hij coördineert de groep dorpsgenoten die zwerfvuil opruimt in het buitengebied. Ook ondersteunt de Bergharenaar twee groepen die bouwplannen in eigen beheer hebben ontwikkeld.