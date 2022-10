Zonnepark Bankhoef weer stap dichterbij, maar nog lang niet gebouwd

Overleg over zonnepark Bankhoef: greppel en poelen om tegenstan­ders tegemoet te komen

WIJCHEN - Om zonnepark Bankhoef bij Hernen beter in te passen in de natuurlijke omgeving, wordt een greppel ten zuiden van de zonnewei onder handen genomen. Ook komen er in het park zeven poelen van minimaal 500 vierkante meter groot. Dat is de uitkomst van overleg tussen de initiatiefnemers van het plan en de Vereniging Natuur en Milieu Wijchen.

