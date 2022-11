Zorgen bij woonvoorziening voor mensen met verstandelijke beperking na faillissement van stichting: ‘Kunnen we onze bus nog wel gebruiken?’

Hoe lang kan het Thomashuis, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, nog gebruik maken van hun speciale bus voor het vervoer van hun bewoners? Die vraag heerst bij de zorgonderneming in Beneden-Leeuwen nu de stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI) definitief failliet is verklaard. ,,De bus hebben wij via de stichting in bruikleen.”

Even klinkt er een diepe zucht aan de telefoon. Het nieuws over het faillissement komt voor Rob van Rooij, zorgondernemer bij Thomashuis in Beneden-Leeuwen, als een verrassing. In grote lijnen wist Van Rooij wat er zich afspeelde rondom de stichting. Zo raakte de MVI, die het vervoer regelde voor mindervaliden, twee jaar geleden al in opspraak toen bleek dat twee bestuurders van de stichting ruim 1 miljoen euro hadden overgemaakt naar hun eigen rekening.

Een van hen, hoofdbestuurder Edwin K., bleek enorme gokschulden te hebben. K., die begin dit jaar onder druk van de rechtbank terugtrad als bestuurder, tekende een schuldbekentenis en beloofde bijna 7 ton terug te betalen. Dat gebeurde niet.

Belastingdienst wil miljoenen terug

,,We hebben vorige week vrijdag aan het eind van de dag nog een mail ontvangen waarin stond dat het faillissement was aangevraagd” zegt Van Rooij. ,,Daarin werd gezegd dat ze met curatoren zouden kijken hoe ze het een en ander met hun klanten zouden gaan oplossen. Dat het faillissement nu rond is, is voor mij nieuws.”

Belangrijkste schuldeiser is nu de belastingdienst, die zegt nog miljoenen van de stichting tegoed te hebben. MVI verzorgde in de regio voor vervoer in Mill, Nijmegen, Beneden-Leeuwen, Andelst, Ede, Lunteren en Zelhem. Door het faillissement komt er een einde aan het vervoer van naar schatting 5.000 tot 10.000 kwetsbare mensen - vooral ouderen - door heel Nederland.

Alternatieven zijn er eigenlijk niet

In het Thomashuis wordt een huishouden geboden aan negen bewoners met een verstandelijke beperking. Dagelijks worden de bewoners binnen de zorginstellingen overgebracht naar onder andere hun dagbesteding. Dat gebeurt in de meeste gevallen met een speciale bus die aan de hand van sponsoren via de stichting is geregeld.

De MVI liet bedrijven geld doneren waarna de stichting busjes van leasemaatschappijen huurde. Zodoende kwam ook het Thomashuis aan een bus die voorlopig nog op het terrein van de woongroep staat. Maar voor hoe lang precies? Dat is voor Van Rooij compleet onduidelijk.

,,We weten nog helemaal niks en het is echt koffiedik kijken. Die bus is natuurlijk wel van iemand. Al dan niet van de stichting, een leasemaatschappij of van schuldeisers van de stichting. Een rampscenario zou zijn wanneer de bus door een partij wordt opgehaald, omdat er nu niet meer voor betaald wordt.”

‘Bus kopen of taxi huren gaat niet’

Mocht het zover komen dan moet Van Rooij naar alternatieven gaan kijken. Het inhuren van een taxi of zelf een speciale bus aanschaffen. ,,Dat zijn allebei eigenlijk geen opties. We hebben één iemand in een rolstoel en daar hebben we een speciale bus voor nodig. Als je dan kijkt wat je voor zo'n bus betaalt, dan schrik je je dood. Op Marktplaats staan ze voor minimaal een halve ton. Dat hebben we niet liggen en daarom zijn we juist voor deze stichting gegaan.”

Ook een taxi is geen ideale oplossing. Van Rooij: ,,De bewonersgroep bestaat uit mensen met een beperking die functioneren op het niveau van een kleuter of peuter. Voor hen valt er een stabiele factor weg als ze steeds door een andere chauffeur worden vervoerd.

,,Er zijn 60 sponsoren betrokken geweest bij het verkrijgen van deze bus en ik denk ook niet dat zij weten wat er nu aan de hand is", aldus Van Rooij. ,,Ik hoop dat we snel duidelijkheid kunnen krijgen, want we weten nu nog heel weinig.”

