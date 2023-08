Brede welvaart inwoners Maasdriel lager dan gemiddeld in Gelderland

Slechte timing? Poging om een miljoen euro in te zamelen voor bakkerij (nog) niet gelukt

DEN BOSCH - Hij had er alle vertrouwen in. De Bossche ondernemer Kadir Ahmed (34) probeerde via een sharefundingsactie in 1 miljoen seconden (ongeveer 12 dagen) 1 miljoen euro ‘groeigeld’ op te halen. Waarom is dat niet gelukt. En wat nu?