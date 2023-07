De meeste auto's in Maasdriel komen uit 2017

Gevaarlij­ke brisantgra­naat onschade­lijk gemaakt op Zandmeren

KERKDRIEL - Tijdens de werkzaamheden in recreatiegebied De Zandmeren bij Kerkdriel is een gevaarlijke brisantgranaat gevonden. Het explosief was zo instabiel dat de EOD het niet kon vervoeren. De granaat is ter plekke opgeblazen.